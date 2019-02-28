toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дом Бензема был ограблен во время матча Реал – Барселона

13:56 83 Читати українською
Дом Бензема был ограблен во время матча Реал – Барселона
Карим Бензема / УЕФА

Преступники ограбили дом форварда Карима Бензема во время матча 1/2 финала Кубка Испании Реал – Барселона.

Карим Бензема был ограблен, пока играл в полуфинале Кубка Испании с Барселоной (0:3). По информации El Chiringuito, преступники пробрались в дом француза и забрали ценные вещи.

Это уже не первая подобная история за последний промежуток времени. Недавно был ограблен нападающий Барселоны Кевин-Принс Боатенг.

Также пострадали трое футболистов ПСЖ: Тьягу Силва, Эрик Шупо-Мотинг и Дани Алвес.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Барселона Карим Бензема Карим Бензема Кубок Испании Кубок Испании 2018/19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
50
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук