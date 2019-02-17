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Дім Боатенга пограбували на 300 тисяч євро, поки хавбек протистояв Вальядоліду

10:53 217 Читать на русском
Дім Боатенга пограбували на 300 тисяч євро, поки хавбек протистояв Вальядоліду
Кевін-Прінс Боатенг на матчі проти Вальядоліда / Фото ФК Барселона

Півзахисник Барселони Кевін-Прінс Боатенг зазнав серйозного удару "по кишені".

У матчі 24-го туру Ла Ліги Барселона обіграла Вальядолід, а Кевін-Прінс Боатенг потрапив у стартовий склад команди. Проте, навряд чи цими приємними моментами запам'ятається ганському півзахиснику вечір 16 лютого.

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Зловмисники проникли у будинок хавбека та винесли звідти майна на 300 тисяч євро, поки Боатенг намагався забити Вальядоліду, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у січні 31-річний Кевін-Прінс перебрався на Камп Ноу із Сассуоло на правах оренди до завершення поточного сезону.

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Барселона - Вальядолід: Субота 16 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 0
Вальядолід
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Теги
Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Барселона Барселона Іспанія футбольні курйози Барселона - Вальядолід
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