Дім Боатенга пограбували на 300 тисяч євро, поки хавбек протистояв Вальядоліду

Півзахисник Барселони Кевін-Прінс Боатенг зазнав серйозного удару "по кишені".
У матчі 24-го туру Ла Ліги Барселона обіграла Вальядолід, а Кевін-Прінс Боатенг потрапив у стартовий склад команди. Проте, навряд чи цими приємними моментами запам'ятається ганському півзахиснику вечір 16 лютого.
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Зловмисники проникли у будинок хавбека та винесли звідти майна на 300 тисяч євро, поки Боатенг намагався забити Вальядоліду, повідомляє Mundo Deportivo.
Нагадаємо, у січні 31-річний Кевін-Прінс перебрався на Камп Ноу із Сассуоло на правах оренди до завершення поточного сезону.
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