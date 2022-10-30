Зірка Борусії Дортмунд Джуд Беллінгем професіонально реагує на інформацію про інтерес від топ-клубів.

"Трансферні чутки? Чесно кажучи, я не думаю ні про що подібне. Ви, ЗМІ, будете злі на мене, адже не отримаєте бажаних заголовків.

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Але я просто зосереджений на наступних іграх із Борусією", – цитує англійського суперталанта Goal. Джуда найчастіше пов'язують з Ліверпулем та Реалом, які нібито вже ведуть боротьбу за його літнє підписання.

У поточному сезоні 19-річний Беллінгем став лідером "джмелів" та провів 19 поєдинків (дев'ять голів та дві результативні передачі).

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