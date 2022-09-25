Півзахисник Борусії Дортмунд та збірної Англії Джуд Беллінгем став ласим шматочком для топ-клубів Європи.

19-річний талант перебуває на радарах Реала, МЮ, Ліверпуля, Ман Сіті та Челсі. "Джмелі" вже оголосили цінник усім клубам – 150 мільйонів євро.

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Проте, як інформує Mundo Deportivo, Дортмунд готовий відпустити Беллінгема і за 83 мільйони, проте цю суму зацікавлений клуб повинен перевести на рахунки одразу одним платежем. Наразі цю умову складно виконати чи не усім командам, які хочуть англійця.

Реал вбачає у Джуді ідеальну заміну Модрічу в півзахисті. Сам футболіст нібито хоче переїхати на Сантьяго Бернабеу, допомогти у цьому можуть хороші відносини між клубами.

В Англії лідером у боротьбі вважають Ліверпуль, хоча також не забувають про козир Ман Сіті – Ерлінга Холанда. З норвежцем Беллінгем дуже добре товаришував у Дортмунді, тож не виключено, що можливе возз'єднання з ним стане стимулом для переїзду в Манчестер.

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