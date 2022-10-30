"Трансферные слухи? Честно говоря, я не думаю ни о чем подобном. Вы, СМИ, будете злы на меня, ведь не получите желаемых заголовков.

Боруссия Д предлагает скидку 57 миллионов на Беллингема – Реал будет бороться с 4 топ-клубами Англии

Но я просто сосредоточен на следующих играх с Боруссией", – цитирует английского суперталанта Goal . Джуда чаще всего связывают с Ливерпулем и Реалом, которые якобы уже ведут борьбу за его летнее подписание.

В текущем сезоне 19-летний Беллингем стал лидером "шмелей" и провел 19 поединков (девять голов и две результативные передачи).