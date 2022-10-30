"Будете злы на меня": Беллингем ответил на слухи об интересе Ливерпуля и Реала
Звезда Боруссии Дортмунд Джуд Беллингем профессионально реагирует на информацию об интересе от топ-клубов.
"Трансферные слухи? Честно говоря, я не думаю ни о чем подобном. Вы, СМИ, будете злы на меня, ведь не получите желаемых заголовков.
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Но я просто сосредоточен на следующих играх с Боруссией", – цитирует английского суперталанта Goal. Джуда чаще всего связывают с Ливерпулем и Реалом, которые якобы уже ведут борьбу за его летнее подписание.
В текущем сезоне 19-летний Беллингем стал лидером "шмелей" и провел 19 поединков (девять голов и две результативные передачи).
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