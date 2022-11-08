"У нас обмаль часу на підготовку, але буде бій. Перемога над Металістом 1925, яскрава й розгромна, лише додасть команді сил і впевненості. У гарному настрої легше готуватися до будь-якої зустрічі.

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Хлопці вийдуть на поле й віддадуть усі сили. Тим більше, що в таких матчах можна заробити додаткові бали, привернути до себе увагу більш заможних клубів.

Чи має для мене, як для колишнього "гірника", майбутній матч особливе значення? Узагалі немає жодного значення. За перемогу над донецьким клубом нараховують три очки, як і в інших матчах. Хоча не буду приховувати – з Шахтарем грати приємно та престижно, оскільки це найкраща команда країни, в якій зібрані талановиті виконавці. За Мудрика, Трубіна, Матвієнка вже зараз пропонують 50, 30, 20 мільйонів євро. Ну, нічого, будемо грати проти мільйонерів, спробуємо відібрати в них очки", – сказав Вірт у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, поєдинок між Вересом і Шахтарем, який першопочатково мав пройти у Рівному, відбудеться у середу, 9 листопада, на Арені Львів. Початок зустрічі о 15:00.

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