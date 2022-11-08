"У нас мало времени на подготовку, но будет бой. Победа над Металлистом 1925, яркая и разгромная, лишь придаст команде сил и уверенности. В хорошем настроении легче готовиться к любой встрече.

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Ребята выйдут на поле и отдадут все силы. Тем более что в таких матчах можно заработать дополнительные баллы, привлечь к себе внимание более состоятельных клубов.

Имеет ли для меня, как для бывшего "горняка", предстоящий матч особое значение? Вообще нет никакого значения. За победу над донецким клубом насчитывают три очка, как и в других матчах. Хотя не скрою – с Шахтером играть приятно и престижно, поскольку это лучшая команда страны, в которой собраны талантливые исполнители. За Мудрика, Трубина, Матвиенко уже сейчас предлагают 50, 30, 20 миллионов евро. Ну, ничего, будем играть против миллионеров, попытаемся отобрать у них очки", – сказал Вирт в комментарии FootBoom.

Напомним, поединок между Вересом и Шахтером, который первоначально должен был пройти в Ровно, состоится в среду, 9 ноября, на Арене Львов. Начало встречи в 15:00.

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