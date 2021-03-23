Скандальний хавбек "гірників" Тайсон на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував черговий щемливий пост.

"Тайсон зачинився у туалеті і не хотів розмовляти": Денисов повідомив нові деталі скандалу в Шахтарі

33-річний футболіст у конфлікті з Шахтарем налаштований йти до кінця. Імовірно, саме це він вклав у наступні слова у своєму повідомленні світу: "Хоча це важко, навіть якщо знадобиться... Буде винагорода!".

До слова, Тайсон вже не впереше виносить на загал свої "страждання" у таборі Шахтаря. Напередодні він виклав в Instagram відео тренування після переведення в дубль – під роликом бразилець опублікував більш ніж красномовний підпис: "Будь ласка, не бреши! Продовжуємо" і пісочний годинник, натякнувши, що час контракту з "гірниками" невпинно спливає.

Нагадаємо, керівництво Шахтаря відправило Тайсона у дубль через саботаж бразильця у матчі Ліги Європи проти Роми (1:2). За словами тренера "гірників" Даріо Срни, зірковий півзахисник відмовився розминатися і виходити на заміну. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильський Інтернасьйонал.

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