Бразильський півзахисник Шахтаря Тайсон продовжує боротьбу зі своїм клубом. Імовірно, футболіст вирішив звинуватити "гірників" у брехні, про що написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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33-річний гравець опублікував відео, на якому наполегливо тренується на біговій доріжці у спортзалі. Підпис під роликом більш ніж красномовний: "Будь ласка, не бреши! Продовжуємо".

Нагадаємо, Шахтар перевів Тайсона у дубль – за словами директора з футболу "гірників" Даріо Срни норовливий бразилець відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. Окрім того, футболіст виплатить чималий штраф за свою поведінку.

До слова, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильський Інтернасьйонал.

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