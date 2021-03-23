Скандальный хавбек "горняков" Тайсон на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал очередной щемящий пост.

"Тайсон всегда ведет себя, как маленький ребенок": Шевчук раскритиковал скандального бразильца Шахтера

33-летний футболист в конфликте с Шахтером настроен идти до конца. Вероятно, именно это он вложил в следующие слова в своем сообщении миру: "Хотя это трудно, даже если понадобится... Будет награда!".

К слову, Тайсон уже не в первый раз выносит в свет свои "страдания" в лагере Шахтера. Накануне он выложил в Instagram видео тренировки после перевода в дубль – под роликом бразилец опубликовал более чем красноречивую подпись: "Пожалуйста, не лги! Продолжаем" и песочные часы, намекнув, что время контракта с "горняками" неумолимо подходит к концу.

Напомним, руководство Шахтера отправило Тайсона в дубль из-за саботажа бразильца в матче Лиги Европы против Ромы (1:2). По словам тренера "горняков" Дарио Срны, звездный полузащитник отказался разминаться и выходить на замену. Кроме того, футболист выплатит большой штраф за свое поведение.

Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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