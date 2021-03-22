"Те, що Тайсон так поводиться, це неповага до тренера, клубу і партнерів по команді. Так не можна поводитися. Я знаю Тайсона, він вже досвідчений гравець, але його поведінка завжди така, як у маленької дитини. Те, що він вже не входить в обойму найважливіших гравців, напевно, для нього дуже складно зрозуміти цей момент. Кожен досвідчений гравець по-своєму на це реагує. У Тайсона це відбувається ось так, але це неправильно.

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Я думаю, що менеджмент клубу мав відпускати його раніше. А якщо ми говоримо щодо нового капітана, то я хочу запропонувати, щоб ним став Трубін. Коли я працював тренером в команді U-17, він був капітаном команди. Він професіонал, вихованець академії, молодий і амбітний. Тут потрібно дивитися на його ігровий інтелект, а він зараз лідер на полі. Він своїм ставленням до справи показує, що він лідер. Подивіться на його поведінку на полі", – заявив Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Шахтар перевів Тайсона у дубль, адже, за словами Даріо Срни, бразилець відмовився розминатися і виходити на заміну у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Ромою. На фоні конфлікту ЗМІ вкотре заговорили про прийдешній трансфер в Інтернасьйонал.

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