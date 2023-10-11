– Пропозиція СК Дніпро-1 не викликала подиву? Довго думали?

– Якщо скажу, що швидко прийняв рішення, то це буде брехнею. Тому що ви знаєте, яка ситуація в країні, і треба було добре подумати над усіма моментами.

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– Уболівальники сподіваються, що ви заміните Довбика. Відчуваєте відповідальність перед ними?

– Я відчуваю відповідальність перед усім клубом СК Дніпро-1, тому моє завдання на кожному тренуванні і грі віддавати всього себе і добре зробити свою роботу.

– Як вам працюється з Юрієм Максимовим? Не було образи, що він ставив в атаку центрального півзахисника Когута, флангового півзахисника Гуцуляка, а не вас?

– У нас у всіх робочі відносини і я вже не в тому віці, щоб ображатися. Тренер – не ворог собі, щоб ставити людей, які, на його думку, не готові до даної гри. Також додам, що хлопці, – ті, хто грав попереду, – виконували вимоги наставника і провели хорошу роботу.

– Чимось здивував тренерський підхід Максимова?

– Юрій Вільйович просить нас якомога частіше і вище на половині поля суперника йти у відбір, грати в пресингу і створювати більше моментів. Він акцентує увагу на тому, що ми всі хороші футболісти, залишилося трохи додати в агресії і бажанні в боротьбі, – сказав Філіппов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Олександр приєднався до СК Дніпро-1 з бельгійського Сент-Трюйдена ще у серпні, однак лише у минулому турі відкрив лік своїм голам за "спортклубівців" (у матчі з Вересом).

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