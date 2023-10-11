– Предложение СК Днепр-1 не вызвало удивления? Долго думали?

– Если скажу, что быстро принял решение, то это будет ложью. Потому что вы знаете, какая ситуация в стране, и надо было хорошо подумать над всеми моментами.

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– Болельщики надеются, что вы замените Довбика. Чувствуете ответственность перед ними?

– Я чувствую ответственность перед всем клубом СК Днепр-1, поэтому моя задача на каждой тренировке и игре отдавать всего себя и хорошо сделать свою работу.

– Как вам работается с Юрием Максимовым? Не было обиды, что он ставил в атаку центрального полузащитника Когута, флангового полузащитника Гуцуляка, а не вас?

– У нас у всех рабочие отношения и я уже не в том возрасте, чтобы обижаться. Тренер – не враг себе, чтобы ставить людей, которые, по его мнению, не готовы к данной игре. Также добавлю, что ребята, – те, кто играл впереди, – выполняли требования наставника и провели хорошую работу.

– Чем-то удивил тренерский подход Максимова?

– Юрий Вильевич просит нас как можно чаще и выше на половине поля соперника идти в отбор, играть в прессинге и создавать больше моментов. Он акцентирует внимание на том, что мы все хорошие футболисты, осталось немного добавить в агрессии и желании в борьбе, – сказал Филиппов в комментарии Sport.ua.

Напомним, Александр перешел в СК Днепр-1 из бельгийского Сент-Трюйдена еще в августе, однако лишь в прошлом туре открыл счет своим голам за "спортклубовцев" (в матче с Вересом).

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