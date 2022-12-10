Спаринг між англійською та французькою командами звів між собою двох наших співвітчизників.

Товариський матч

Брентфорд (Англія) – Бордо (Франція) – 1:2

Голи: Гілберт, 16 – Давіташвілі, 24, Маджа, 39

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У спарингу, яким Брентфорд та Бордо вирішили заповнити паузу, викликану чемпіонатом світу у Катарі, сильнішими виявились представники другого дивізіону чемпіонату Франції. Англійці зусиллями Гілберта забили першими, але ще до середини першого тайму Давіташвілі, який виступає за жирондинців на правах оренди з батумського Динамо, відновив статус-кво. Незадовго до перерви Маджа вивів французів вперед. Цей гол виявився останнім у матчі.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов з перших хвилин і провів на полі увесь матч. В одному з епізодів він навіть допоміг Йоану Віссі забити, оформивши асист. Але арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахували. Хавбек Бордо Данило Ігнатенко вийшов на другий тайм і не дозволив супернику відзначитись вдруге.

Нагадаємо, свій черговий офіційний поєдинок в АПЛ Брентфорд зіграє 26 грудня проти Тоттенхема, а Бордо цього ж дня в Лізі 2 на виїзді зустрінеться з Гавром.

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