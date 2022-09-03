"Я ніколи не забивав тут за Гент, тому добре, що я зміг зробити це у дебютному матчі за Брюгге. Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли забиваєш відразу.

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Я хочу допомогти Брюгге в чемпіонаті. Тут я можу щось зробити. Це особлива команда з амбіціями, яка також хоче вдало зіграти у Лізі чемпіонів. Мені потрібно трохи часу, аби краще зрозуміти своїх одноклубників, але цей клуб грає у футбол, який я люблю", – цитує Яремчука Voetbalnieuws.be.

Нагадаємо, Яремчук напередодні дебютував за Брюгге у поєдинку 7-го туру Ліги Жупіле проти Серкль Брюгге. Українець вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 82-й поставив крапку у матчі, зробивши рахунок 4:0.

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