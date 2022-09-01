Яремчук – Юда: рекордний трансфер українця розворушив давнє протистояння ультрас
18:31 - Читать на русском
Повернення Романа Яремчука у Лігу Жупіле однозначно додасть вогню місцевій першості.
У передостанній день літа форвард збірної України Роман Яремчук повернувся до чемпіонату Бельгії, змінивши Бенфіку на Брюгге.
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Трансфер обійшовся у 16 мільйонів євро (+3 млн бонусами) і став рекордним для бельгійського клубу. Тільки от біда в тому, що раніше Яремчук виступав за Гент – принципових суперників "синьо-чорних".
Ультрас обох клубів вже вступили у перепалку, звинувачуючи і захищаючи українця. Тож з нетерпінням чекаємо дебюту Романа за Брюгге і фанатських дуелей на трибунах.
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