У передостанній день літа форвард збірної України Роман Яремчук повернувся до чемпіонату Бельгії, змінивши Бенфіку на Брюгге.

Перший день Яремчука у Брюгге зафіксували відеокамери: старі-нові знайомі, тренування і запал

Трансфер обійшовся у 16 мільйонів євро (+3 млн бонусами) і став рекордним для бельгійського клубу. Тільки от біда в тому, що раніше Яремчук виступав за Гент – принципових суперників "синьо-чорних".

Ультрас обох клубів вже вступили у перепалку, звинувачуючи і захищаючи українця. Тож з нетерпінням чекаємо дебюту Романа за Брюгге і фанатських дуелей на трибунах.