"Я никогда не забивал здесь за Гент, поэтому хорошо, что я смог сделать это в дебютном матче за Брюгге. Я всегда делаю все возможное, и приятно, когда забиваешь сразу.

Яремчук – "Иуда": рекордный трансфер украинца расшевелил давнее противостояние ультрас

Я хочу помочь Брюгге в чемпионате. Здесь я могу что-то сделать. Это особая команда с амбициями, которая хочет также удачно сыграть в Лиге чемпионов. Мне нужно немного времени, чтобы лучше понять своих одноклубников, но этот клуб играет в футбол, который я люблю", – цитирует Яремчука Voetbalnieuws.be.

Напомним, Яремчук накануне дебютировал за Брюгге в поединке 7-го тура Лиги Жупиле против Серкль Брюгге. Украинец вышел на поле на 63-й минуте, а на 82-й поставил точку в матче, сделав счет 4:0.

Яремчук забил гол в дебютном матче за Брюгге – новая команда украинца триумфовала в дерби