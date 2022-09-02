Брюгге продовжив переможну серію в чемпіонаті Бельгії, розбивши Серкль Брюгге в 7-му турі. Читайте звіт про поєдинок і дивіться відео на Футбол 24.

Чемпіонат Бельгії 2022/23, 7-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

Голи: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59, (аг.), Нільсен, 68, Яремчук, 83

У стартовому складі Брюгге не знайшлось місце Яремчуку та Соболю – обидва опинились у заявці. Рахунок вдалось відкрити наприкінці першого тайму – Сков Ольсен з гострого кута пробив у дальній кут.

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По перерві Марселен у підкаті зрізав передачу з флангу у власні ворота. На 63 хвилині вийшов на поле Роман Яремчук. Якраз він мав забивати на 68 хвилині, але захисник перервав передачу на українця – Нільсен першим встиг на добивання. Крапку в зустрічі поставив Яремчук – Роману в епізоді допоміг рикошет від захисника.

Таким чином, Брюгге набрав 16 очок та піднявся на 2 місце, а Серкль Брюгге з 5 пунктами залишився у зоні вильоту.

Цей матч став дебютним для форварда збірної України у складі Брюгге. Кілька днів тому бельгійський клуб заплатив Бенфіці за Яремчука 16 мільйонів євро – рекордний трансфер в історії Брюгге.

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