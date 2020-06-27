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Брешія у матчі з двома пенальті не втримала перемогу над Дженоа: Серія А, 28 тур, субота

20:14 - Читать на русском
Брешія у матчі з двома пенальті не втримала перемогу над Дженоа: Серія А, 28 тур, субота
Брешія – Дженоа – 2:2 / AFP

У суботу в рамках 28-го туру італійської першості відбулось три поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 2019/20, 28-й тур

Брешія – Дженоа – 2:2

Голи: Доннарумма, 10, Семпріні, 13 – Фальке, 37 (пен.), Пінамонті, 70 (пен.)

Кальярі – Торіно – початок матчу о 20:30

Лаціо – Фіорентина – початок матчу о 22:45

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Відвертий аутсайдер Серії А Брешія на власному полі приймала ще одного претендента на виліт у нижчий дивізіон – Дженоа. Підопічні Дієго Лопеса взялись до справи вже на початку матчу. Спочатку Альфредо Доннарумма отримав пас в районі одинадцятиметрової позначки і круглий, після його удару, рикошетом від стійки влетів у ворота. А за три хвилини, протягнувши м'яч з центра поля у воротарський майданчик, господарі розіграли класну комбінацію у три паси, яку результативно завершив Алессандро Семпріні.

Ще до перерви "грифони" один гол відквитали. Андреа Папетті у стрибку головою вдарив суперника і суддя призначив одинадцятиметровий, який чітко реалізував Яго Фальке.

Після відпочинку "ластівки" привезли у свої ворота ще один пенальті: Даніеле Дессена зіграв рукою у власному штрафному майданчику після навісу з кутового і Андреа Пінамонті не без проблем переграв Єссе Йоронена, який вгадав напрямок польоту м'яча. Цей гол став останнім у матчі.

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Італія Серія А Лаціо Лаціо Фіорентина Фіорентина Кальярі Кальярі Дженоа Дженоа Брешія Брешія Торіно Торіно
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