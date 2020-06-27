Брешия в матче с двумя пенальти не удержала победу над Дженоа: Серия А, 28 тур, суббота

В субботу в рамках 28-го тура итальянского первенства состоялось три поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 2019/20, 28-й тур

Брешия – Дженоа – 2:2

Голы: Доннарумма, 10, Семприни, 13 – Фальке, 37 (пен.), Пинамонти, 70 (пен.)

Кальяри – Торино – начало матча в 20:30

Лацио – Фиорентина – начало матча в 22:45

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Откровенный аутсайдер Серии А Брешия на своем поле принимала еще одного претендента на вылет в низший дивизион – Дженоа. Подопечные Диего Лопеса взялись за дело уже в начале матча. Сначала Альфредо Доннарумма получил пас в районе одиннадцатиметровой отметки и круглый, после его удара, рикошетом от штанги влетел в ворота. А через три минуты, протянув мяч с центра поля во вратарскую площадку, хозяева разыграли классную комбинацию в три паса, которую результативно завершил Алессандро Семприни.

Еще до перерыва "грифоны" один гол отыграли. Андреа Папетти в прыжке головой ударил соперника и судья назначил одиннадцатиметровый, который четко реализовал Яго Фальке.

После отдыха "ласточки" привезли в свои ворота еще один пенальти: Даниэле Дессена сыграл рукой в своей штрафной после навеса с углового и Андреа Пинамонти не без проблем переиграл Йессе Йоронена, который угадал направление полета мяча. Этот гол стал последним в матче.

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