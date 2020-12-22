У рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Брентфорд переграв Ньюкасл на власному полі. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Брентфорд – Ньюкасл – 1:0

Гол: Дасілва, 66

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Господарі після успішних чотирьох раундів турніру несподівано виставили на чвертьфінальний поєдинок напіврезервний склад. Натомість Стів Брюс у двобої з одним із лідерів Чемпіоншипа поклався на основу "сорок". Поза заявкою лише давно травмовані та хворі зірки тайнсайдців. Цей підхід обох наставників, однак, не надто вплинув на перебіг зустрічі.

Перший тайм фактично був рівним, а моментів суперники створили небагато. Перспективний удар форварда Ньюкасла Вілсона парирував голкіпер "бджіл" Деніелс. Натомість вривання Годдоса до штрафного "сорок" завершилося пострілом у поперечину. Далі свої нагоди змарнували Каньйос (повз ворота) та Фрейзер (новий сейв воротаря Брентфорда).

А ось старт другої половини був за господарями. Зрештою, активний початок лондонців призвів до взяття воріт на 66-й хвилині. Це Каньйос від лінії поля прострілив до центру штрафного, а там Джош Дасілва наважився на удар в один дотик – 1:0! Якраз перед голом керманич "сорок" кинув у бій нападників Гейла та Жоелінтона, потім до них приєднався ветеран Керрол. Але бажання всіх "сорок" разом узятих забракло для зміни рахунку.

Отже, мінімальна перемога виводить Брентфорд у півфінал Кубка ліги. Це найкраще досягнення "бджіл" за 60-річну історію турніру.

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