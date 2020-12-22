Арсенал – Манчестер Сіті: Зінченко потрапив у стартовий склад на матч 1/4 фіналу Кубка ліги
21:03 - Читать на русском
В рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Арсенал приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Кубка англійської ліги Арсенал – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Олександр Зінченко потрапив у основний склад!
Арсенал отримав серйозний фінансовий стимул – "канонірам" скоротять зарплати у разі вильоту з АПЛ
Стартові склади
Арсенал:
Манчестер Сіті:
Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter