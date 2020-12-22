Англия, Кубок английской лиги, 1/4 финала

Брентфорд – Ньюкасл – 1:0

Гол: Дасилва, 66

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Хозяева после успешных четырех раундов турнира неожиданно выставили на четвертьфинальный поединок полурезервный состав. В свою очередь Стив Брюс в поединке с одним из лидеров Чемпионшипа положился на основу "сорок". Вне заявки только давно травмированные и больные звезды тайнсайдцев. Этот подход обоих наставников, однако, не слишком повлиял на ход встречи.

Первый тайм фактически был равным, а моментов соперники создали немного. Перспективный удар форварда Ньюкасла Уилсона парировал голкипер "пчел" Дэниелс. Зато атака Годдоса в штрафную "сорок" завершилась выстрелом в перекладину. Далее свои возможности упустили Каньос (мимо) и Фрейзер (новый сэйв вратаря Брентфорда).

А вот старт второй половины было за хозяевами. В конце концов, активное начало лондонцев привел к взятию ворот на 66-й минуте. Это Каньос от линии поля прострелил в центр штрафной, а там Джош Дасилва решился на удар в одно касание – 1:0! Как раз перед голом наставник "сорок" бросил в бой нападающих Гэйла и Жоэлинтона, затем к ним присоединился ветеран Кэрролл. Но желание всех "сорок" вместе взятых не хватило для изменения счета.

Итак, минимальная победа выводит Брентфорд в полуфинал Кубка лиги. Это лучшее достижение "пчел" за 60-летнюю историю турнира.

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