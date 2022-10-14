Для Роберто Де Дзербі це був шанс здобути першу перемогу на чолі "чайок" – раніше підопічні екс-тренера Шахтаря здобули нічию в матчі з Ліверпулем, після чого мінімально програли Тоттенхему. Брентфорд на момент початку гри мав 10 очок і посідав 11 місце. Брайтон із 14-ма балами йшов сьомим.

Де Дзербі: Після Брайтона я хочу повернутися у Шахтар

Старт гри був дещо нуднуватим, але ближче до середини тайму команди розбігалися. Потужно пробивав Кайседо з-за меж штрафного, проте ефектний сейв Райї не дозволив Брайтону відсвяткувати забитий гол. Міг забивати і Брентфорд – Мбеумо класно піймав м'яч на ногу і пробив з льоту. Поперечина зіграла за "чайок".

На 27-й хвилині господарі таки забили. І як! Айвен Тоуні вискочив перед захисником і п'ятою ефектно переправив м'яч у ворота!

Цей гол став єдиним до перерви, а незадовго до кінця тайму виникла сутичка між тренерами. Томас Франк завадив Велтману ввести м'яч у гру, Роберто Де Дзербі заступився за свого підопічного і пішов з'ясовувати стосунки зі своїм колегою. Підсумок штовханини – по жовтій картці наставникам. 1:0 після першого тайму – Брайтон переграв суперника за xG (0,40 проти 0,98) але індивідуальний клас Тоуні приніс перевагу господарям.

На 62-й хвилині Брентфорд заробив право на пенальті – Велтман надто активно тримав Тоуні у штрафному. Сам нападник і реалізував 11-метровий, зміцнивши перевагу Брентфорда. Восьмий гол нападника Брентфорда в чемпіонаті 2022/23 – він наздогнав Кейна, а більше тільки у Ерлінга Холанда.

Брайтон міг бодай скоротити відставання. На свій гол "чайки" награли, але забити так і не змогли. 2:0 – Брентфорд набрав 13 очок і піднявся на 8-му сходинку АПЛ. У Брайтона на бал більше і 7 позиція. Роберто Де Дзербі досі без перемог в АПЛ.

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