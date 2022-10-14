Для Роберто Де Дзерби это был шанс одержать первую победу во главе "чаек" – ранее подопечные экс-тренера Шахтера добыли ничью в матче с Ливерпулем, после чего минимально проиграли Тоттенхэму. Брентфорд на момент начала игры имел 10 очков и занимал 11 место. Брайтон с 14 баллами шел седьмым.

Де Дзерби: После Брайтона я хочу вернуться в Шахтер

Старт игры был несколько скучным, но ближе к середине тайма команды разбегались. Мощно пробивал Кайседо из-за пределов штрафной, однако эффектный сейв Райи не позволил Брайтону отпраздновать забитый гол. Мог забивать и Брентфорд – Мбеумо классно поймал мяч на ногу и пробил с лета. Поперечина сыграла за "чаек".

На 27-й минуте хозяева забили. И как! Айвен Тоуни выскочил перед защитником и пяткой эффектно переправил мяч в ворота!

Этот гол стал единственным до перерыва, а незадолго до конца тайма возникла стычка между тренерами. Томас Франк помешал Велтману ввести мяч в игру, Роберто Де Дзерби вступился за своего подопечного и пошел выяснять отношения со своим коллегой. Итог толкотни – по желтой карточке наставникам. 1:0 после первого тайма – Брайтон переиграл соперника за xG (0,40 против 0,98), но индивидуальный класс Тоуни принес преимущество хозяевам.

На 62-й минуте Брентфорд заработал право на пенальти – Велтман слишком активно держал Тоуни в штрафной. Сам нападающий и реализовал 11-метровый, укрепив преимущество Брентфорда. Восьмой гол нападающего Брентфорда в чемпионате 2022/23 – он догнал Кейна, а больше только у Эрлинга Холанда.

Брайтон мог хотя бы сократить отставание. На свой гол "чайки" наиграли, но забить так и не смогли. 2:0 – Брентфорд набрал 13 очков и поднялся на 8-ю строчку АПЛ. У Брайтона на балл больше и 7 позиция. Роберто Де Дзерби все еще без побед в АПЛ.

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