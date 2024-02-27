Єгор Ярмолюк залишився у запасі на виїзний матч Брентфода проти Вест Хема. Українець так і не вийшов. Може, воно і на краще – "бджілок" рознесли у Лондоні. Головним катом гостей став Боуен, який проводив 150-й матч у складі "хаммерс".

Евертон оскаржив покарання від АПЛ – клубу Миколенка офіційно повернули очки для відриву від зони вильоту

На 5-й хвилині Джаррод у штрафному прийняв передачу з лівого флангу й другим дотиком розстріляв Флеккена – 1:0. Ще через дві хвилини англієць оформив дубль, замкнувши простріл від Цоуфала. 2:0! Щоправда, на 13-й хвилині Мопе відродив інтригу, забивши один у відповідь.

Відпочивати команди пішли за рахунку 2:1, однак через 17 хвилин по перерві Боуен вколотив третій м'яч. Головою, після подачі з правого флангу. На 69-й же Емерсон прийняв сферу перед карним майданчиком і бахнув від душі – точно в праву дев'ятку. 4:1!

Брентфод на 82-й хвилині скоротив відставання у рахунку, але це вже не мало жодного сенсу. Фінальний свисток зафіксував тріумф Вест Хема – 4:2. "Молотобійці" перервали 6-матчеву безвиграшну серію в АПЛ і 8-матчеву у всіх турнірах, наздогнавши Брайтон у таблиці. Брентфорд тримається у 5 залікових балах від зони вильоту.

Найгірший в історії і найкращий в топ-лігах – в Англії радикально оцінили вікенд Мудрика та інших українських зірок