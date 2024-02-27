Егор Ярмолюк остался в запасе на выездной матч Брентфода против Вест Хэма. Украинец так и не вышел. Может, оно и к лучшему – "пчелок" разнесли в Лондоне. Главным палачом гостей стал Боуэн, который проводил 150-й матч в составе "хаммерс".

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На 5-й минуте Джаррод в штрафной принял передачу с левого фланга и вторым касанием расстрелял Флеккена – 1:0. Еще через две минуты англичанин оформил дубль, замкнув прострел от Цоуфала. 2:0! Правда, на 13-й минуте Мопе возродил интригу, забив один в ответ.

Отдыхать команды отправились при счете 2:1, однако через 17 минут после перерыва Боуэн вколотил третий мяч. Головой, после подачи с правого фланга. На 69-й же Эмерсон принял сферу перед штрафной площадкой и бахнул от души – точно в правую девятку. 4:1!

Брентфод на 82-й минуте сократил отставание в счете, но это уже не имело никакого смысла. Финальный свисток зафиксировал триумф Вест Хэма – 4:2. "Молотобойцы" прервали 6-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ и 8-матчевую во всех турнирах, догнав Брайтон в таблице. Брентфорд держится в 5 зачетных баллах от зоны вылета.

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