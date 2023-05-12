Каліксто, директор бразильського клубу Бател, який перейменувався у ФК Маріуполь, прокоментував зміни, які ухвалили в клубі для підтримки України.

"Ідея перейменування Бател на Маріуполь виникла випадково, під час моєї розмови з африканським агентом Теу. Команда набирає обертів, уже зіграно два матчі.

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Відвідуваність поки невисока, але ми працюємо над популяризацією клубу, і скоро ситуація зміниться", – поділився Каліксто в інтерв'ю Fanday.

Зауважимо, що в квітні 2023 року ФК Бател (третій дивізіон штату Парана) ухвалив рішення перейменуватись у ФК Маріуполь. Цьому посприяла численна українська діаспора – в місті проживає 52 тисячі осіб, з яких 75% мають українське походження.

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