"У нас у країні Шахтар дуже відомий, тому що команда постійно грає в Лізі чемпіонів, і в її складі багато бразильців. А ось про Маріуполь ми дізналися тільки через трагедію, яка сталася в місті. Не знав, що обидва клуби з одного регіону і навіть були пов'язані між собою. Із задоволенням уклали б договір про партнерство. У нас у країні багато юних футболістів мріють про контракт із таким клубом, як Шахтар.

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У бразильського ФК Маріуполь є що запропонувати просто зараз. Це сильний півзахисник Кайо, йому 20 років. А також хороший 19-річний гравець на позиції "десятки", і дуже багатообіцяючий правий вінгер, якому поки тільки 15-ть. У команді також тренуються два юних хлопця з українським корінням. У нашому штаті багато вихідців з України і діаспора підтримує ФК Бател/Маріуполь", – поділився Каліксто в інтерв'ю Fanday.

Зауважимо, що в квітні 2023 року ФК Бател (третій дивізіон штату Парана) ухвалив рішення перейменуватись у ФК Маріуполь. Цьому посприяла численна українська діаспора – в місті проживає 52 тисячі осіб, з яких 75% мають українське походження.

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