Каликсто, директор бразильского клуба Бател, который переименовался в ФК Мариуполь, прокомментировал изменения, которые приняли в клубе для поддержки Украины.

"Идея переименования Батела в Мариуполь возникла случайно, во время моего разговора с африканским агентом Теу. Команда набирает обороты, уже сыграно два матча.

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Посещаемость пока невысокая, но мы работаем над популяризацией клуба, и скоро ситуация изменится", – поделился Каликсто в интервью Fanday.

Заметим, что в апреле 2023 года ФК Бател (третий дивизион штата Парана) принял решение переименоваться в ФК Мариуполь. Этому поспособствовала многочисленная украинская диаспора - в городе проживает 52 тысячи человек, из которых 75% имеют украинское происхождение.

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