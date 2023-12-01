В 36 турі бразильської Серії А Греміо виявився сильнішим за Гояс, а Крузейро і Атлетіко Параненсе не змогли виявити переможця.

Бразилія. Серія А. 36 тур.

Греміо – Гояс – 2:1

Голи: Ферейра, 50, Крістальдо, 57, – Мореллі, 28.

Крузейро – Атлетіко Параненсе – 1:1.

Голи: Перейра, 85, – Вітор Роке, 65

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В рамках 36 туру бразильської Серії А відбулися чергові поєдинки. Греміо, за який виступає іменитий уругваєць Луїс Суарес, здобув перемогу над Гоясом, зробивши камбек. Суарес поклав початок вольовій перемозі шедевральним асистом.

В іншому матчі зустрічалися Крузейро і Атлетіко Параненсе. Команди розійшлися миром, але Вітор Роке, який вже належить Барселоні, зміг порадувати вболівальників голом. Бразилець з'явився на полі по перерві, а вже на 65 хвилині вразив ворота суперника.

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