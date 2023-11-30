У матчі 36 туру чемпіонату Бразилії Палмейрас розтрощив Амеріку МГ з рахунком 4:0. У побитті суперника взяв участь форвард Ендрік.

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Після серії відскоків м'яч опинився у 17-річного нападника на межі штрафного майданчика. Ендрік потужно пробив, м'яч вдарився об газон і залетів у ворота. Голкіпер Амеріки хоч і вгадав кут, але не зумів врятувати свою команду від гола.

Утім, Ендріку не судилося дограти до кінця зустрічі. На 89 хвилині він отримав пошкодження. Спочатку бразилець намагався покинути поле самостійно, але через біль був змушений чекати медичний електрокар. Після гри форвард сказав, що його травма несерйозна.

Нагадаємо, що Ендрік виступає за Палмейрас на правах оренди з Реала. В поточному сезоні 17-річний нападник зіграв у 51 матчі та забив 13 голів. Наразі його команда лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Бразилії з 66 очками.

Endrick marcó otro gol con el Palmeiras, pero se retiró del campo lesionado



Después del partido el brasileño habló: “¿La lesión? Estoy bien, olvídalo”



pic.twitter.com/gfrQAZrgCs — Post United (@postunited) November 30, 2023