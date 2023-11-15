Ще недавно вони були провідними гравцями своїх команд, утім час невблаганний. Багато легенд завершили кар'єру футболістів і взялися за тренерську справу. Не дивно, що третина наставників команд групового етапу Юнацької ЛЧ має досвід виступів на найвищому рівні.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR формує десятку тренерів, які донедавна грали у Лізі чемпіонів, а тепер очолюють юнацькі команди, котрі беруть участь у Юнацькій ЛЧ.

Фернандо Торрес (Атлетіко)

Топ-нападник грав у двох фіналах Ліги чемпіонів (один із яких виграв) та тріумфував зі збірною Іспанії на чемпіонаті світу і Євро (двічі). Фернандо розпочав тренувати юнацьку команду рідного Атлетіко 2021-го і, варто зауважити, йому личить нова роль. У поточному сезоні в боротьбі за лідерство у групі Юнацької ЛЧ хлопці Торреса поки поступаються одним балом підопічним Робіна ван Персі з Фейєнорда.

Робін ван Персі (Фейєнорд)

Футбольний шлях культового нідерландця стартував у Фейєнорді, де він і завершував кар’єру футболіста. У рідному клубі ван Персі й почав тренувати. У Робіна була можливість повернутися у Манчестер Юнайтед (там він проходив стажування), однак ван Персі вирішив відмовитися від пропозиції тен Хага і залишився у Роттердамі.

Весь світ уважно спостерігає за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.

Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір.

Альваро Арбелоа (Реал)

Мадридська легенда виграла у кар'єрі усе, що тільки можна: від чемпіонату світу та Європи до Ліги чемпіонів. Очікування від Арбелоа-тренера не менші. Альваро має хороше місце для успішного старту і вже третій рік працює тренером у структурі Реала. За підсумками чотирьох турів його команда очолює свою групу з вісьмома очками.

Іньяціо Абате (Мілан)

Фіналіст Євро-2012 виховувався у структурі Мілану, пізніше змінив кілька команд і лише після цього повернувся у рідний клуб, де відіграв 10 сезонів. Три роки тому Абате закінчив активні виступи і взявся тренувати юнацькі команди. Починаючи з 2001-го у Мілані також працює батько Іньяціо – Беньяміно Абате, який відповідає за підготовку молодих воротарів.

Крістіан Ківу (Інтер)

Румунський оборонець 2010-го виграв Лігу чемпіонів, а через вісім років запустив самостійну тренерську кар'єру у структурі Інтера. І якщо у попередніх двох сезонах підопічним Ківу вдавалося виходити з групи Юнацької ЛЧ, то у нинішньому розіграші ситуація близька до критичної – жодної перемоги у чотирьох турах і поки остання сходинка.

Даррен О'Ді (Селтік)

Вихованець Селтіка у 19 дебютував у Лізі чемпіонів. Загалом центральний захисник провів три сезони в ЛЧ, які вмістили у собі лише 6 матчів. 2013-го О'Ді приїхав в Україну і відіграв майже два десятки матчів за донецький Металург. У складі МетаДона ірландець їздив у Крим та бачив на власні очі зародки російської окупації півострова. Саме це і стало основною причиною від’їзду Даррена з УПЛ. Невдовзі, у 32 роки, О'Ді закінчив кар’єру футболіста.

Хакан Балта (Галатасарай)

Цей лівофланговий захисник відіграв 10 сезонів за Галатасарай і після завершення кар’єри одразу розпочав працювати у структурі клубу. Слід додати, що Хакан Балта провів півсотні матчів за національну команду Туреччини і виграв бронзу Євро-2008. Українським вболівальникам він міг запам’ятатися завдяки епічному порятунку Карпат у матчі з Галатасараєм. Саме Хакан Балта програв боротьбу Ігорю Худоб’яку, який викотив м’яч на порожні ворота Артему Федецькому на 90+3 хвилині.

Капушу (Порту)

Легенді Порту вдалося виграти з клубом практично усі можливі трофеї: від португальського чемпіонства до Кубку УЄФА 2003-го. А ще раніше Капушу разом із Фігу, Руй Коштою та Жоао Пінту виграв чемпіонат світу U20. Пограв Капушу і в Лізі чемпіонів, де відзначався у воротах Реала та пробивався до чвертьфіналу турніру.

Олексій Бєлік (Шахтар)

"Відтоді, як я став тренером, я вважав, вважаю та буду вважати, що кращого тренера для Шахтаря, ніж Олексій Бєлік, немає", – казав про себе талановитий у минулому нападник, який у 19 років забив Арсеналу в ЛЧ. Бєлік лише у липні очолив юнацьку команду Шахтаря, а у поточному розіграші Юнацької ЛЧ "гірники" тричі програли і мають в активі три пункти. Зрештою, у 42-річного фахівця ще все попереду – він робить лише перші кроки у новій для себе ролі.

Зумана Камара (ПСЖ)

Ігрову стабільність центрбек знайшов тільки у складі останньої команди у своїй кар’єрі – ПСЖ, з яким виграв усі локальні турніри та провів понад півтори сотні матчів. А ще у Парижі Камара розпочав шлях тренера. Вчителі у Зумана були – те, що треба. Камара почергово допомагав Лорану Блану, Унаї Емері та Томасу Тухелю. А влітку 2021-го самостійно взявся тренувати юнацьку команду ПСЖ.