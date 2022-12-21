Після вильоту збірної Португалії з ЧС-2022 до 1/4 фіналу боси місцевої федерації футболу вирішили звільнити головного тренера Фернанду Сантуша. Серед причин називалося суперечливе рішення тренера залишити Роналду у запасі на матч із Марокко.

Моурінью готовий стати тренером збірної Португалії – стримує лише одне

Тепер місце головного тренера збірної Португалії вільне, і у федерації хотіли б бачити на ньому наставника Роми Жозе Моурінью. Як інформує офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо, представники ФФП вже кілька днів працюють над тим, щоб переконати Моурінью сказати "так".

Повідомляється, що португальська федерація футболу чекає від "особливого" швидкої відповіді. Якщо Жозе погодиться на пропозицію, ФФП відразу ж почне домовлятися з Ромою про суміщення Моурінью роботи в клубі та збірній.

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