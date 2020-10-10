Бразилія каменя на камені не залишила від Болівії у матчі 1-го туру відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Бразилія – Болівія на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 1-й тур

Бразилія – Болівія – 5:0

Голи: Маркіньйос, 16, Фірміно, 30, 49, Карраско, 66, (аг.), Коутінью, 73

Бразильці розпочали розгром на 16 хвилині голом Маркіньйоса після розіграшу кутового. До перерви Фірміно подвоїв перевагу, буквально влетівши у ворота з м'ячем.

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На початку другої половини Роберто оформив дубль, забивши після класної передачі Неймара. Далі автоголом відзначився Карраско, а крапку в матчі поставив Коутінью, якому також асистував Неймар.

Таким чином, Бразилія стала однією з 4 команд Південної Америки, яка здобула перемогу в стартовому турі відбору до ЧС-2022.

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