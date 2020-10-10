У Південній Америці завершився перший тур відбору до Чемпіонату світу-2022. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

КОНМЕБОЛ, кваліфікація до ЧС-2022, 1-й тур

Колумбія – Венесуела – 3:0

Голи: Сапата, 16, Мурієль, 26, 45+3

Бразилія – Болівія – 5:0

Голи: Маркіньйос, 16, Фірміно, 30, 49, Карраско, 66, (аг.), Коутінью, 73

Колумбійці ще до перерви оформили розгромну перевагу. Сапата замкнув передачу Куадрадо на дальню стійку, а трохи згодом Мурієля залишили самого у штрафному, чим нападник скористався, розстрілявши дальній кут. Крапку в матчі поставив той же Мурієль, який з власної половини пронісся до воріт суперника та пробив голкіпера.

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Бразилія не залишила шансів Болівії на порятунок. Погром розпочав Маркіньйос, замкнувши подачу Даніло після розіграшу кутового. Далі дублем відзначився Фірміно, обидва м'ячі були забиті з близької відстані (в першому випадку Роберто залетів разом із м'ячем у ворота). Карраско в середині другої половини зрізав простріл у власні ворота, а крапку в матчі поставив Коутінью, головою замкнувши подачу Неймара.

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