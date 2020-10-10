Бразилия – Боливия – 5:0 – видео голов и обзор матча
Бразилия камня на камне не оставила от Боливии в матче 1-го тура отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Бразилия – Боливия на "Футбол 24".
КОНМЕБОЛ, квалификация к ЧМ-2022, 1-й тур
Бразилия – Боливия – 5:0
Голы: Маркиньос, 16, Фирмино, 30, 49, Карраско, 66, (аг.), Коутиньо, 73
Бразильцы начали разгром на 16 минуте голом Маркиньос после розыгрыша углового. До перерыва Фирмино удвоил преимущество, буквально влетев в ворота с мячом.
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В начале второй половины Роберто оформил дубль, забив после классной передачи Неймара. Далее автоголом отметился Карраско, а точку в матче поставил Коутинью, которому также ассистировал Неймар.
Таким образом, Бразилия стала одной из 4 команд Южной Америки, которая одержала победу в стартовом туре отбора к ЧМ-2022.
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