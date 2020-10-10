Захисник збірної Колумбії Сантьяго Аріас ще на початку поєдинку серйозно травмувався.

Поєдинок відбору до ЧС-2022 між Колумбією та Венесуелою розпочався вкрай невдало для оборонця колумбійців Аріаса.

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Вже на 7 хвилині вінгер венесуельців Мачіс пішов у брутальний підкат проти нього та зламав великогомілкову кістку. Порушник і сам залишився у сльозах, після того як побачив наслідки скоєнного фолу. Цікаво, що арбітр спочатку вилучив Мачіса, але після перегляду VAR змінив свою думку.

До слова, Аріас цього літа перебрався до Байєра на правах оренди, за який встиг зіграти лише 1 поєдинок.

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