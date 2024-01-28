"Если Торино предлагало за Бражко 4 млн евро и получило отказ, то у него не может быть клаусула в 2,9 миллиона. Иначе он уже был бы в Италии.

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Относительно интереса Жироны, то, насколько я знаю, это – бред. Может разве что у них есть лонг-лист на следующие пять лет, тогда Бражко там будет под номером 131.

К Пихаленку был интерес, но руководство СК Днепр-1 сказало: "Только 6 миллионов и только в конце сезона". А Жирона хотела предложить 3,5 млн. Поэтому не выгорело", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Бражко в текущем сезоне стал одним из лидеров Динамо. Полузащитник отыграл за киевлян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Хорошо проявил себя игрок и в молодежной сборной Украины, став ее капитаном и помог "сине-желтым" впервые в истории выйти на Олимпиаду.

Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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