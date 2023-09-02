Брайтон здорово розпочав чемпіонат, здобувши дві поспіль перемоги з рахунком 4:1, однак потім несподівано згорів Вест Хему вдома (1:3). Звісно ж, після такого ляпасу "чайки" бажали реабілітуватись, однак тепер суперник був ще сильнішим. В гості на "Амекс" приїхав Ньюкасл.

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Як приїхав, так і поїхав. "Сороки" змарнували кілька непоганих моментів у перші півгодини, однак після цього нічого не створювали. В основний час підопічні Едді Хау провели 7 ударів, награвши на 0,84 очікуваних голів. Це вдвічі менше, ніж організував Брайтон.

Команда Роберто Де Дзербі своїми шансами не нехтувала, що вилилось у розгром з хет-триком Фергюсона. Еван відкрив рахунок на 27-й хвилині, зігравши на добиванні після дальнього пострілу Гілмора (гольову атаку своєю обрізкою розпочав голкіпер Ньюкасла). На 65-й же Фергюсон прийняв пас від Гілмора й несподівано пробив метрів з 35-ти – точно в дальній нижній кут!

Ще за п'ять хвилин Еван закрив гру, прийнявши м'яч на лінії штрафного й завдавши удару з рикошетом від захисника. М'яч пішов у протихід Поупу. 3:0! Таким чином, Фергюсон став четвертим футболістом в історії АПЛ, якому у віці до 18 років вдалося оформити хет-трик (після Кріса Барта-Вільямса, Роббі Фаулера і Майкла Оуена).

Цікаво, що сьогодні, 2 вересня, в АПЛ було проведено аж три хет-трики (ними відзначились Холанд, Сон і Фергюсон). Такого не траплялось із 23 вересня 1995 року, коли подібне провернули Алан Ширер, Роббі Фаулер і Тоні Єбоа).

Ірландський нападник став тільки другим неанглійським гравцем у історії АПЛ, якому вдалося у віці до 18 років долучитись до 10 голів (8 забитих м'ячів, 2 асисти) – першим був Сеск Фабрегас.

Брайтон міг зробити рахунок і більшим, але замість цього "чайки" пропустили в компенсований час. Розмочити рахунок вдалося Каллуму Вілсону, якого випустили на заміну в другому таймі. 3:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

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