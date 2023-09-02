Михайло Мудрик через травму пропустив два останні поєдинки, але сьогодні повернувся у склад. Вінгер збірної України розпочав у запасі, а весь лівий фланг вже традиційно закривав Бен Чілвел. Останній новачок "синіх" Коул Палмер, який прийшов із Ман Сіті в останній день трансферного вікна, теж опинився на лаві. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ноттінгем Форест, стартував о 17:00 за Києвом. У попередніх трьох турах АПЛ Челсі набрав 4 очки, Ноттінгем Форест мав на бал менше.

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Підопічні Почеттіно розпочали надактивно. Вже на першій хвилині удар Енцо заблокували, а Джексон ледь не замкнув простріл з лівого флангу, але своєчасний підкат захисника врятував "лісників". Після такого ураганного старту Челсі взяв паузу, віддавши м'яч супернику, але моменти все одно створював. Стерлінг класно знайшов Джексона у штрафному, однак форвард господарів не зумів обробити м'яч. Знову Чілвел увірвався у штрафний, проте його передача не знайшла жодного із гравців Челсі. Галлахер наважився на удар з-за меж штрафного – поруч з дальньою дев'яткою.

Форест, які в останній день вікна підписали аж 7 новачків, фактично не переходили центр поля у першій третині тайму. Перший момент у гостей виник аж на 26-й хвилині – Воррал пробив вище після метушні у захисті "синіх". Стандарти Ноттінгема стали проблемою для господарів – розіграш ще одного штрафного призвів до удару Авоньї у падінні через себе. Челсі відповів своїм стандартом у виконанні Чілвела, який пробив у стінку. Ще один удар Джексона заблокував Воррал.

Оце й усе – серйозної небезпеки біля воріт обох команд до перерви більше не було. Зате була травма – Даніло не зміг продовжити гру і залишив поле, поступившись місцем Еланзі. Найкращий шанс на останніх секундах мав Енцо, який бездарно виконав штрафний удар із хорошої позиції. 0:0 після першого тайму на Стемфорд Брідж і "аж" один удар у площину на дві команди.

Старт другого тайму став шокуючим для Челсі. На 48-й хвилині Антоні Еланга, який вийшов перед перервою, легко переграв Роберта Санчеса після розкішної передачі Авоньї поміж ніг Тьягу Сілві. Жахливо зіграв Мойзес Кайседо – найдорожчий гравець в історії АПЛ банально втратив м'яч у простій ситуації в центрі поля, що і призвело до гольової атаки.

Кайседо міг одразу виправитися, але м'яч після його удару влучив у корпус гравцю Форест. Еквадорець просив пенальті, натякаючи на гру рукою – без шансів. План Почеттіно не працював зовсім. Тренер це усвідомив, тому пішли заміни. Мадуеке замінив Чілвела, а дебютант Палмер вийшов замість Галлахера. Мудрик продовжував гріти лаву.

Після замін активності від Челсі стало більше. Стерлінг пішов на лівий фланг, Енцо змістився ближче до центру. Палмер регулярно брав гру на себе, але бракувало ударів. На 77-й Михайло Мудрик таки з'явився на полі – Почеттіно пішов ва-банк. І це мало давати результат. На 83-й хвилині Стерлінг увірвався у штрафний правим флангом і віддав на Джексона. Той із метрів трьох примудрився пробити вище...

Міг забивати Тьягу Сілва, який пішов на стандарт і бив у ближній кут. Тернер врятував. Мудрик потужно приклався метрів з 35-ти, нокаутувавши Єйтса. "Мудрик лудь не вбив людину", – реакція коментатора матчу на гарматний удар українця. Михайло трохи не дістав м'яча після закидання Палмера. У компенсований час Мудрик обрізався на чужій половині, а Еланга у контратаці міг закривати всі питання. Роберт Санчес врятував у цій ситуації, але не в матчі.

Зрештою, рахунок 0:1 став остаточним. Ноттінгем Форест набрав 6 очок і обійшов Челсі, у якого залишилося 4 бали. Команда Почеттіно йде на міжнародну паузу з двома поразками у чотирьох матчах, перебуваючи в нижній частині таблиці АПЛ.

Михайло Мудрик отримав від Sofa Score оцінку 6,3 – найнижчий бал у матчі разом із Джексоном. Українець 15 разів отримав м'яч, 7 разів його втратив, не виграв жодного єдиноборства і не віддав жодного точного навісу з 4-х спроб. Явно не найкращий камбек.

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