В рамках програми дня у 4-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 4-й тур

Брентфорд – Борнмут – 2:2

Голи: Єнсен, 7, Мбеумо, 90+3 – Соланке, 30, Брукс, 77

Манчестер Сіті – Фулхем – 5:1

Голи: Альварес, 31, Аке, 45+5, Холанд, 58, 70 (пен), 90+5 – Рім, 33

Бернлі – Тоттенхем – 2:5

Голи: Фостер, 4, Браунхілл, 90+4 – Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45+2, Меддісон, 54

Брайтон – Ньюкасл – початок о 19:30

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Забарний знову провів повний матч. Борнмут гостював у Брентфорді, пропустивши вже на 7-й хвилині, але забивши у відповідь двічі з простеньких контратак через лонгболи. Перший тайм в цілому залишався за "вишнями", однак у другому "джмелі" домінували, двічі влучаючи у стійку й запоровши низку топ-моментів.

Зрештою, господарі відігрались у компенсований час зусиллями Мбеумо – 2:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Вини Забарного у жодному з голів не було, та і моментів з його провини не виникало. Загальна статистика в українця пристойна (особливо в єдиноборствах), хоча знову не пішли довгі передачі.

Тоттенхем знищив Бернлі на виїзді, хоча пропустив вже на 4-й хвилині від Лайла Фостера. У відповідь "шпори" відвантажили аж п'ять м'ячів, три з яких провів Сон – це четвертий хет-трик корейця у Прем'єр-лізі. Три з них він оформив у виїзних матчах.

Ще по голу провели Ромеро та Меддісон, причому останній знову відзначився з дистанції. Джеймс забив вже 18 голів у АПЛ ударами з-за меж штрафного. Жоден футболіст в Англії з часу його дебюту в 2018 році не може похизуватись такою кількістю влучних лонгшотів.

Також варто відзначити екс-вінгера Шахтаря – Соломон віддав два асисти (обидва на Сона). У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу північних лондонців з рахунком 5:2 (у компенсований час за "бордових" забив Браунхілл). Бернлі починає сезон із трьох поразок поспіль.

У паралельному матчі Манчестер Сіті розгромив Фулхем (5:1). Холанд оформив хет-трик і віддав гольову передачу – загалом, за 39 матчів у АПЛ він став залученим до 50 голів. Таким чином, Ерлінг побив рекорд Енді Коула, якому вдалося зробити це за 43 матчі.

Ще по голу провели Альварес та Аке. Цим нікого не здивувати. Більш вражала статистика поєдинку на Етіхаді – у основний час команди провели по 6 ударів, причому один із них "містяни" завдали з пенальті (який і реалізував Холанд). Дивина.