Брайтон здорово начал чемпионат, одержав две подряд победы со счетом 4:1, однако затем неожиданно сгорел Вест Хэму дома (1:3). Конечно же, после такой пощечины "чайки" хотели реабилитироваться, однако теперь соперник был еще сильнее. В гости на "Амекс" приехал Ньюкасл.

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Как приехал, так и уехал. "Сороки" упустили несколько неплохих моментов в первые полчаса, однако после этого ничего не создавали. В основное время подопечные Эдди Хау провели 7 ударов, наиграв на 0,84 ожидаемых голов. Это вдвое меньше, чем организовал Брайтон.

Команда Роберто Де Дзерби своими шансами не пренебрегала, что вылилось в разгром с хет-триком Фергюсона. Эван открыл счет на 27-й минуте, сыграв на добивании после дальнего выстрела Гилмора (голевую атаку своей обрезкой начал голкипер Ньюкасла). На 65-й же Фергюсон принял пас от Гилмора и неожиданно пробил метров с 35-ти – точно в дальний нижний угол!

Еще через пять минут Эван закрыл игру, приняв мяч на линии штрафной и нанеся удар с рикошетом от защитника. Мяч ушел в противоход Поупу. 3:0! Таким образом, Фергюсон стал четвертым футболистом в истории АПЛ, которому в возрасте до 18 лет удалось оформить хет-трик (после Криса Барта-Уильямса, Робби Фаулера и Майкла Оуэна).

Интересно, что сегодня, 2 сентября, в АПЛ было проведено аж три хет-трика (ими отметились Холанд, Сон и Фергюсон). Такого не случалось с 23 сентября 1995 года, когда подобное провернули Алан Ширер, Робби Фаулер и Тони Ебоа).

Ирландский нападающий стал только вторым неанглийским игроком в истории АПЛ, которому удалось в возрасте до 18 лет приобщиться к 10 голам (8 забитых мячей, 2 ассиста) – первым был Сеск Фабрегас.

Брайтон мог сделать счет и больше, но вместо этого "чайки" пропустили в компенсированное время. Размочить счет удалось Каллуму Уилсону, которого выпустили на замену во втором тайме. 3:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

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