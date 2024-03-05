Челсі та низці інших клубів, які розглядають варіант із запрошенням головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі, доведеться розщедритися.

Як інформує журналіст The Daily Telegraph Майк МакГрат, керівництво "чайок" вимагатиме за свого наставника понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця сума є наслідком контракту Де Дзербі з Брайтоном, який розрахований до літа 2026 року.

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Низка європейських грандів хоче переманити Де Дзербі до себе – впродовж короткого терміну італійцю вдалося поставити скромній команді симпатичний футбол, який приносить результат. У цьому сезоні "чайки" не борються за виживання в АПЛ – після 27 турів команда посідає 9 місце в турнірній таблиці. Крім цього Брайтон вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє з Ромою.

Нагадаємо, що до Брайтона Де Дзербі працював у Шахтарі.

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