Челси и ряду других клубов, которые рассматривают вариант с приглашением главного тренера Брайтона Роберто Де Дзерби, придётся раскошелиться.

Как информирует журналист The Daily Telegraph Майк МакГрат, руководство "чаек" будет требовать за своего наставника более 12 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма является следствием контракта Де Дзерби с Брайтоном, который рассчитан до лета 2026 года.

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Ряд европейских грандов хочет переманить Де Дзерби к себе - в течение короткого срока итальянцу удалось поставить скромной команде симпатичный футбол, который приносит результат. В этом сезоне "чайки" не борются за выживание в АПЛ – после 27 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице. Помимо этого Брайтон вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с Ромой.

Напомним, что до Брайтона Де Дзерби работал в Шахтёре.

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