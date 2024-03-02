Керівництво Барси досягло повного консенсусу щодо запрошення екс-наставника Шахтаря, проте Брайтон максимально ускладнює перемовини, пише Diario Sport.

"Я нічого не вирішив", – Де Дзербі обережно відреагував на інтерес Барселони та Ліверпуля

Англійський клуб не збирається дарувати каталонцям жодного цента. "Чайки" хочуть отримати усі 15 мільйонів євро, прописані у контракті Де Дзербі. Тоді як "блаугранас" розуміють, що ця цифра в нинішніх умовах є абсолютно неприйнятною.

Крім цього, Барселона може отримати сильного конкурента у боротьбі за італійського фахівця. Ліверпуль після перших контактів з Хабі Алонсо, можливо, теж перемкнеться на Де Дзербі. Річ у тім, що сенсаційний наставник Байєра може залишитись у Леверкузені ще на сезон, або ж прийняти пропозицію Баварії.

Хай там що, Барса сподівається здійснити прорив у переговорах з можливими наступникам Хаві вже у березні, під час міжнародної паузи. Де Дзербі та Флік – все ще очолюють шорт-лист каталонців.