Челсі після поразки Ліверпуля у Лестері отримав нагоду обійти підопічних Юргена Клоппа на три очки. Щоправда, у мерсисайдців залишався матч у запасі, однак вже у наступному турі лондонці могли зміцнити свою перевагу – "аристократи" прийматимуть "червоних" у рідних стінах. Втім, для початку необхідно було переграти непоступливий Брайтон на Стемфорд Брідж.

В перші 15 хвилин господарі інтенсивно пресингували й демонстрували високі швидкості, але гості не сильно відставали від гранда. На 11-й хвилині "чайки" ще й непоганий момент провели – це Лемпті змістився з флангу й пробив у дальній кут (трохи неточно). Відповідь лондонців виявилась значно гострішою: Санчес на 18-й хвилині помилився на виході при подачі з кутового, а Аспілікуета замкнув у порожні ворота – стійка врятувала Брайтон!

Поступово підопічні Томаса Тухеля захопили ініціативу. На 25-й хвилині голом мав відзначитись Маунт, який прийняв передачу від Лукаку й вистрілив з гострого кута. Санчес парирував коліном, однак через три хвилини йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Челсі заробив кутовий, Маунт виконав подачу на ближню стійку, а Лукаку головою переправив "круглого" у ворота – 1:0! Взяття воріт могли скасувати, адже Ромелу при замиканні влучив ліктем у обличчя Мопею, але "чайкам" не пощастило. Рахунок на табло не змінився.

Перед перервою господарі дещо збавили оберти. Брайтон же пішов уперед, ледь не покаравши суперника за розслабленість. Так, на 38-й хвилині невдалий винос прострілу Марча завершився пострілом Біссума з відскоку, а на 39-й Лаллана пробивав з меж штрафного внаслідок метушні у штрафному Челсі – в обох випадках Менді врятував лондонців. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "аристократів".

На початку другого тайму Брайтон пішов уперед, реально притиснувши столичних зірок. Так, вже за дві хвилини по перерві Модер прийняв подачу від Біссума й з центру карного майданчика вистрілив у поперечку, а на 53-й Макаалістер непогано пробив зі стандарту – Менді парирував! На 55-й Едуард витягнув дальній удар Біссума під поперечину.

Челсі на 57-й огризнувся виходом Маунта та Хадсона-Одоя 2-в-1, але Каллум запоров епізод пострілом у єдиного захисника – "чайки" ж одразу відповіли обвідним ударом Мопея з лінії штрафного. М'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Ще через дві хвилини Марч виходив на побачення з Менді, але замість удару Соллі покотив назад під постріл у порожні ворота – Мопей пробив, однак влучив у Рюдігера! На 68-й же хвилині забивати повинен був Лаллана – втім, його замикання подачі з кутового пройшло над поперчкою.

Томас Тухель перед цим моментом випустив на поле Канте. Вихід Нголо вирівняв гру. Челсі навіть провів кілька небезпечних стандартів, однак Брайтон все одно не здавався. Чайки виглядали значно активніше, а Грем Поттер кидав у бій нападників. Зокрема, на 81-й хвлині він випустив Велбека – і саме ця заміна принесла успіх! На 90+1-й хвилині Кукурелья виконав подачу в штрафний, а Дані, перестрибнувши Чалобу, зрівняв рахунок точним ударом головою в дальній кут. 1:1! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця.