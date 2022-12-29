Джон Террі буде тренером-консультантом в академії Челсі. Про повернення легенди повідомив офіційний сайт "синіх".

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В обов'язки 41-річного фахівця входитиме не лише проведення тренувань, а також комунікація з тренерами і батьками гравців у рамках програми розвитку молоді. Джон розпочне роботу з перших днів 2022 року і працюватиме неповний день. Таке рішення Челсі ухвалив спільно зі своїм екс-капітаном, який хоче продовжувати розвивати власні тренерські вміння.

Цікаво, що влітку Террі покинув Астон Віллу, в якій працював асистентом Діна Сміта з 2018 року. Англієць мотивував це рішення бажанням розпочати самостійну тренерську кар'єру, але, схоже, так і не отримав пропозиції, яка б його влаштувала.

Джон Террі провів у Челсі майже всю кар'єру. Екс-захисник зіграв 713 матчів за першу команду (з них понад 500 – у статусі капітана) та завоював 17 трофеїв, серед яких – АПЛ, Ліга Європи і Ліга чемпіонів.

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