Ліверпуль підходив до виїзної зустрічі проти Лестера із 6-очковим відставанням від Манчестер Сіті, однак мерисайдці мали матч у запасі. Осічку допускати було неприпустимо, однак суперник був дуже серйозним – "лисиці" всього три дні тому ледь не влаштували камбек на Етіхаді після 0:4. І це при втраті Дака, Перрейри, Сьоюнджю, Еванса та Барнса.

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Гості вийшли практично в оптимальному складі (не вистачало тільки Робертсона) й стартували надзвичайно активно. Втім, взяти підопічних Брендана Роджерса на куражі не вдалося – Лестер відповідав атакою на атаку. Більшість спроб загострення у виконанні обох колективів у перші 14 хвилин не вражали, однак на 15-й оборона господарів допустила грубу помилку – Ндіді у власному штрафному вдарив Салаха по ногах. Пенальті!

Сам же Мо взявся виконувати вирок. Ніхто не сумнівався у взятті воріт, адже Салах за весь час виступів у АПЛ не реалізував всього один "11-метровий" – втім, постріл єгиптянина парирував Шмейхель! Салах тут же зіграв на добиванні, завдавши удар головою у порожні ворота, однак тепер поперечка врятувала "лисиць"! Нападник спробував пробити і з третьої спроби – втім, вона вже була зовсім неточною.

В середині другого тайму команди продовжили обмінюватись атаками, причому Ліверпуль відчутно переважав у гостроті та активності. Так, на 23-й хвилині Хендерсон замикав подачу Окслейда-Чемберлейна ударом головою метрів з 6-ти, на 29-й Жота отримав скидку й опинився прямо перед Шмейхелем, а на 32-й Салах влетів на край штрафного та потужно зарядив у ближній кут – в усіх цих ситуаціях Каспер врятував "лисиць"! Лестер огризнувся пострілами Варді й Меддісона з меж карного майданчика, однак спробу Джеймі встиг накрити Матіп, а Джеймсу трішечки забракло точності.

В завершальній частині першого тайму Ліверпуль продовжив тиск. Зокрема, після навісів від Александера-Арнольда могли забивати Хендерсон та Жота – втім, влучити у площину з вигідних позицій їм не вдалося. У підсумку, футболісти відправились відпочивати за нулів на табло.

По перерві зміст гри не змінився. Мерсисайдці продовжували домінувати, а Лестер час від часу контратакував (щоправда, безуспішно). На 55-й хвилині такий футбол повинен був завершуватись взяттям воріт "лисиць", але Мане після проникного пасу Жоти й вихочу віч-на-віч зі Шмейхелем вистрілив над поперечкою. Одразу після цього пішли заміни: Клопп замість Окслейда-Чемберлейна випустив Кейта, а Брендан Роджерс кинув у бій Тілеменса та Лукмана – Чаудрі та Іхеаначо сіли на лавку.

Хід колишнього наставника Ліверпуля спрацював вже через три хвилини: Дьюсбері-Хол прорвався по лівому флангу й віддав пас у зону перед штрафним на Лукмана, а той увійшов всередину на дриблінгу – в завершенні епізоду нападник пробив з-під ван Дейка у ближній кут. 1:0! Лестер повів у рахунку.

Здавалося б, нічого страшного. У мерсисайдців була ще понад 30 хвилин попереду, однак перші 20 з них неприємно здивували вболівальників "червоних" – команда Юргена Клоппа нічого цікавого біля воріт "лисиць" не створила. Були лишень домінування та величезна кількість атак, яким бракувало останнього пасу. Лестер не був ідеальним у обороні, але тримався міцно.

Аж в ендшпілі зустрічі тиск Ліверпуля прийняв якісь конкретні форми. Гості почали завалювати карний майданчик кросами, які призводили до кутових. Так, на 82-й хвилині подачу Александера-Арнольда замкнув Жота (повз ворота), на 86-й удар ван Дейка після корнера парирував Шмейхель, а на 89-й черговий кутовий завершився замиканням Мане у лівий кут – неточно!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Лестера. "Лисиці" набрали 25 очок і піднялися на 9 місце в турнірній таблиці, а Ліверпуль залишився другим з 41 заліковим балом у активі. Мерсисайдці при рівності матчів відстають від Манчестер Сіті на 6 пунктів і мають однакову кількість очок з Челсі – до речі, в наступному турі "червоні" зустрінуться саме з підопічними Томаса Тухеля.

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