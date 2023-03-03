В зимове трансферне вікно Брайтон відмовився від трьох пропозицій щодо Кайселдо, які надійшли від Челсі та Арсенала. Керівництво "чайок" вважають, що їхній гравець коштує значно більше, ніж було запропоновавно, і тому пріоритетом було продовжити угоду.

Брайтон офіційно повідомив у своїх соцмережах, що Кайседо підписав новий контракт до 2027 року. В угоді є опція продовження ще на один рік.

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"Це фантастична новина для клубу, наших уболівальників, для мене і, що найважливіше, для Мойзеса. Це зробить нас сильнішими, коли ми будемо рухатися вперед до наших цілей на полі", – розповів головний тренер Де Дзербі на офіційному сайті команди.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ️



@FirstTouchGames // #BHAFC ️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 3, 2023

Цього сезону у 21-річного півзахисника 1 гол та 1 результативна передача в 22 матчах за Брайтон у всіх турнірах.

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